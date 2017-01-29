أمير عسير يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة صباح اليوم محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

ورحب سموه بالشهري متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، منوهاً بجهود الهلال الأحمر ودورها الرائد في خدمة المرضى، مبرزا سموه الأعمال التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة من مباشرة الحوادث وإسعاف المصابين.

من جانبه قدم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن استقباله له والاستماع إلى توجيهاته الرامية لخدمة أهالي عسير ، مؤكدا بذله لكل الجهود وتكريسها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .