اختتام فعاليات يوم اليتيم العربي 2017 بحائل

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “رفاق” فعاليات اليوم العربي لليتيم 2017 تحت شعار (فرحتهم ثمار عطائكم)، يوم السبت 30 ربيع الآخر 1438هـ، في جراند مول حائل، بحضور كثيف ومميز، وحضور سُيَّاح خليجيين لمقر الفعاليات.

واستقبل المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “رفاق” عيسى بن فريح التميمي في خيمة الضيافة ضيوف الفعاليات والنجم عبدالرحمن المالكي، ورحّب بهم، وتحدث عن جهود جمعية رفاق تجاه أبنائها الأيتام.

ومن جانبٍ آخر، تفاعل رجال الأعمال بالمنطقة مع فعاليات يوم اليتيم العربي، وقدّمت محلات لوزي للحلويات خدمات الضيافة، كما قدَّم رجل أعمال (رفض الإفصاح عن اسمه) أجهزة كفية لتقديمها للجمهور ضمن الفعاليات.

وبعد ذلك، انطلقت الفعاليات التي قدمها الأستاذ ثامر الخمشي وسط حضور كثيف، وشارك المنشد عبدالرحمن المالكي في مسابقة منشدنا الصغير ، وسط تفاعل كبير من الأطفال وأسرهم، وقدمت نحو 250 هدية للحضور طوال فعاليات اليوم الثاني، وتم توزيع للحضور مئات المنشورات التي تحوي مشاريع الجمعية وطرق الدعم.

وفي ختام الفعاليات، تم السحب عن الفائزين بمسابقة رفاق ضمن فعالية فرحتهم ثمار عطائكم، بجهاز آيفون 7، وجهاز آيفون 5s، وجهاز سامسونج جالاكسي، وتم إبلاغهم عبر حساب رفاق في تويتر.

وكانت فعاليات يوم اليتيم العربي 2017 برعاية الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبيكم” كراعي رسمي، وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري كراعي الاستضافة، والضبيان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية كراعي مشارك.