أمير جازان يكلف “الريثي “محافظاً لمحافظة أحد المسارحة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بتكليف الموظف عبدالله محمد الريثي محافظا لمحافظة احد المسارحة.

وباشر “الريثي” مهام عمله بالمحافظة اليوم بعد صدور الثقة بتعيينه محافظاً للمسارحة بالمرتبة الثالثة عشر.

وأعرب الريثي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وسعادته بهذه الثقة الكريمة التي أوليت له وأن يكون عند حسن ظن الجميع به.

الجدير بالذكر أن المحافظ الريثي يتمتع بخبرة واسعة في كثير من الميادين العسكرية والمدنية ولديه سجل حافل من الإنجازات وتولي المهام في العديد من الجهات الرسمية.