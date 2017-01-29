فريق بحثي بجامعة الملك عبدالعزيز يتوصل لاختراع إبرة منشارية للتدخل الجراحي

توصل فريق بحثي بجامعة الملك عبدالعزيز إلى اختراع جديد في مجال الجراحة، يتمثل في إبرة طبية منشارية الشكل ومتناهية الصغر، تقوم بنحت جميع غضاريف الجسم وخاصة غضاريف الأذن لحل مشكلة الأطفال ذوي الأذن الخفاشية دون الحاجة للتدخل الجراحي ، وعمليات نحت الغضاريف المتواجدة في مناطق الركبتين والعمود الفقري والأنف .

و استغرق العمل الذي توصل إليه كل من استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبد الكريم رضا فدا ، والمخترع مشعل هشام الهرساني ، مدة ثلاثة أعوام ليتم تحويله إلى منتج من خلال تصنيعه بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية لصناعة الأجهزة الطبية ، تحت إشراف كلية الطب بالجامعة.

وسيسهم هذا الاختراع في إجراء عمليات اليوم الواحد حسب ما هو متبع في أفضل المراكز الصحية ‏العالمية،‏ والذي سيقلل الآثار الجانبية ‏على المريض من ألم وضماد وعناية , وتحويل العملية من التخدير العام إلى التخدير الموضعي ‏بقدر المستطاع , وتقليل فترة الاستشفاء ما بعد العملية .

يشار الى أن جامعة الملك عبدالعزيز ستشارك بوفد برئاسة وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان ، وعميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين , في مؤتمر الصحة العالمي بدبي الاسبوع الحالي للإعلان عن هذا الاختراع .