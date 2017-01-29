 سببين تمنع ترامب من حظر لجوء السعوديين للولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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سببين تمنع ترامب من حظر لجوء السعوديين للولايات المتحدة

سببين تمنع ترامب من حظر لجوء السعوديين للولايات المتحدة
المناطق - وكالات

ذكر تقرير إعلامي نشره موقع «ذا تروث دايفيشن»،  تفسيرين لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستثناء المملكة العربية السعودية من قرار حظر هجرة اللاجئين من عدة دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

التقرير وضع تفسيرين محتملين لذلك الاستثناء، وهما:

1- هو أن الولايات المتحدة تحصل على كميات كبيرة جدًا من النفط من المملكة العربية السعودية، وإذا تأثر أي جزء في هذه العلاقة فإن الأمريكيين سوف يتضررون فيما يتعلق بوضع الطاقة لديهم، وفقاً للتقرير.

2-  المملكة العربية السعودية ببساطة لم يكن لديها لاجئين يفرون منها، ففي الفترة من أكتوبر 2015 إلى مايو 2016 وجد مركز «بيو» للأبحاث، الذي يقوم بمتابعة أصول اللاجئين للولايات المتحدة أن السعودية لم تكن موجودة على القائمة التي تحدد الدول التي يلجأ مواطنوها للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين.

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