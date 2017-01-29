الفنان ناصر القصبي يودع والده بالدموع والحزن

بالدموع والحزن شيعت اليوم جموع غفيرة والد الفنان ناصر القصبي الذي توفي صباح اليوم وتمت الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر وروى جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض، وقال الفنان عبدالله السدحان زميل درب القصبي فور تقديمه التعازي في المقبرة “أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويبقى والده هو والدي وعشنا مع بَعضنَا البعض عشرة عمر، ودائماً نلتقي في المسرّات وفِي المصائب، ونحن مع بعض في المحافل مهما كنا في خلاف بسيط، وليس هو خلاف شخصي بقدر ما هو عملي، وعمت مشاعر الفقد والحزن الفنان ناصر القصبي وأشقاءه لوفاة والدهم الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم، ‏وكتب القصبي مغرداً عبر حسابه بـ”تويتر”: “الحمد لله .. لله ما أعطى ولله ما أخذ توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان.