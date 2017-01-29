 “الإسكان” تعتزم بدء توزيع وحدات سكنية في الرياض والقصيم ومكة منتصف الشهر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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“الإسكان” تعتزم بدء توزيع وحدات سكنية في الرياض والقصيم ومكة منتصف الشهر المقبل

“الإسكان” تعتزم بدء توزيع وحدات سكنية في الرياض والقصيم ومكة منتصف الشهر المقبل
المناطق - متابعات

قالت صحيفة “الاقتصادية” نقلا عن مصدر لها في وزارة الإسكان السعودية، إن الوزارة تعتزم البدء في توزيع 120 ألف وحدة سكنية، في كل من الرياض، القصيم، ومكة، منتصف شهر فبراير المقبل.

 

وأوضح مصدر الصحيفة، أن تخصيص تلك المناطق الثلاث جاء نتيجة جاهزية المشاريع السكنية فيها، والتي قامت بإنشائها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا الى أن الوزارة مستعدة لتوزيع نحو 6500 منتج سكني شهريا.

 

وكانت وزارة الاسكان قد أطلقت مؤخرا حملة “سكني” لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد ابتداء من الـ15 فبراير القادم، تضمنت تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم وتحت الإنشاء.

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