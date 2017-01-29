دراسة أمنية: التفحيط و البطالة من أسباب سرقة السيارات بـ”الرياض”

كشفت دراسة أمنية أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن “التفحيط والبطالة” من أكبر أسباب انتشار سرقة السيارات في مدينة الرياض، موضحة أن السارقين يتسترون برداء الليل لتنفيذ سرقاتهم الإجرامية.

وأكددت الدراسة: “أن جرائم سرقة المركبات في منطقة الرياض تحدث في فترة المساء، وتتم مراقبة المركبة وما حولها قبل سرقتها، وتفضيل سرقة المركبات الموجودة في الشوارع الفرعية (الأحياء) بدرجة أكبر من الشوارع الرئيسة”.

مبينة إلى أن أبرز الأساليب في سرقة المركبات في منطقة الرياض بدرجة كبيرة هي دخول المركبة في وضع التشغيل والانطلاق بها، أو كسر الزجاج وفتح المركبة والانطلاق بها، وتسبقها مراقبة المركبة قبل الاستيلاء عليها.

وأفادت الدراسة أن أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط الأمنية لحماية المركبات من السرقة في منطقة الرياض بدرجة كبيرة هي ضعف الرقابة على محلات بيع أجزاء المركبات المستعملة (التشليح)، إضافة إلى إهمال مالكي المركبات، وقلة استخدام التقنيات الحديثة في حماية المركبات من السرقة.