 ترامب يرد على الانتقادات : “نحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب يرد على الانتقادات : “نحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة”

ترامب يرد على الانتقادات : “نحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة”
المناطق - متابعات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، على حسابه على تويتر، أن أميركا تحتاج إلى “حدود قوية” و”عمليات تدقيق مشددة”، وذلك رداً على قرار قاضية أميركية بشأن المرسوم الذي أصدره حول الهجرة.

وكتب في تغريدته “بلادنا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة الآن”، مضيفاً “انظروا ما يحدث في أوروبا وفي الواقع في العالم – فوضى تامة !”.

ويبدو أن رد فعله ناجم عن تغطية صحيفة “نيويورك تايمز” لهذه القضية، إذ خصها بأول تغريدة صباحية ليصفها بأنها تنشر “معلومات خاطئة”، مقترحاً أن يتم إعادة شراء الصحيفة “لتنظيمها أو لإغلاقها بكرامة”.

وكانت قاضية فيدرالية في بروكلن قد أمرت، مساء السبت، بعد شكاوى رفعتها جمعيات عدة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بوقف إبعاد رعايا من سبع دول شملها المرسوم الرئاسي هي إيران والعراق واليمن والصومال وليبيا وسوريا والسودان، يحملون أوراقاً تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

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