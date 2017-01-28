فيصل القاسم : “أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش “

فجر الإعلامي السوري فيصل القاسم، اليوم الأحد، مفاجأة حول الحالة الصحية لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد تضارب الانباء عن تدهورها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب على حسابه في “فيسبوك” قائلا: “أحاول منذ أيام أن أتحرى مرض طاغية الشام بشار الأسد، وحصلت على معلومات متناقضة، وبالأمس توصلت إلى معلومات مؤكدة”.

وأضاف القاسم: “أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش ، لكنه ليس غائبا عن الوعي. نسبة خطورة المرض 70% . هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا”.

وكانت وسائل مختلفة نشرت خبرا حول تعرض بشار الأسد لجلطة دماغية، إلا أن رئاسة الجمهورية نفت تعرضه لأي خطر.