 شراكة مجتمعية بين تنمية الروضة و ” إخاء الشرقية “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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شراكة مجتمعية بين تنمية الروضة و ” إخاء الشرقية “

شراكة مجتمعية بين تنمية الروضة و ” إخاء الشرقية “
المناطق - الدمام

وقعت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية لأحياء( الروضة – والريان  والاتصالات – والواحة) ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عقد شراكة وتعاون بينهما بمنى مركز الروضة الإجتماعي بالدمام  اليوم الأحد الموافق 1 جمادى الأولى 1438 هجري  .
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في تعزيز المسؤولية المشتركة و إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للأيتام والاهتمام بهم وتطويرهم والاستفادة من برامج اللجنة وما تقدمها من الدورات المتخصصة للمجتمع  وكذلك  المشاركة الفعالة في البرامج الجماهيرية و الباقات المختلفة المقدمة للاندية الشبابية والرياضية التابعة لها .
  حضر التوقيع  الأستاذ علي المقبل عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الإجتماعية بحي الروضة بالدمام  والدكتور  فواز السيف المدير التنفيذي والدكتور صلاح العثمان مدير مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية .

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