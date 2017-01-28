شراكة مجتمعية بين تنمية الروضة و ” إخاء الشرقية “

وقعت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية لأحياء( الروضة – والريان والاتصالات – والواحة) ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عقد شراكة وتعاون بينهما بمنى مركز الروضة الإجتماعي بالدمام اليوم الأحد الموافق 1 جمادى الأولى 1438 هجري .

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في تعزيز المسؤولية المشتركة و إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للأيتام والاهتمام بهم وتطويرهم والاستفادة من برامج اللجنة وما تقدمها من الدورات المتخصصة للمجتمع وكذلك المشاركة الفعالة في البرامج الجماهيرية و الباقات المختلفة المقدمة للاندية الشبابية والرياضية التابعة لها .

حضر التوقيع الأستاذ علي المقبل عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الإجتماعية بحي الروضة بالدمام والدكتور فواز السيف المدير التنفيذي والدكتور صلاح العثمان مدير مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية .