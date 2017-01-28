كلية الطب بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في فعاليات الأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان

تستعد كلية الطب بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل للمشاركة في فعالياتالأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان في إطار الحملة الخليجية للتوعيةبالمرض “تحت شعار “40 %حماية – 40 % شفاء”، التي اعتبرت الأسبوعالأول من فبراير كل عام أسبوعاً خليجياً للتوعية بالمرض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة الملحم وكيلة كلية الطب بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ان الجامعة ممثلة بكلية الطب و مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر سيشاركان في الحملة الخليجية التي تعد دعما ومساندة لكافة الجمعيات والهيئات والجهات في مجال مكافحة سرطان الثدي على المستوى الخليجي والتي ستنطلق في فبراير الجاري وستساهم كلية الطب في دعم الحملة و مشاركة منسوبي الجامعة والمستشفى في المسابقة الموسومة بـ ” الصحة وعي ” التي تنظمها الحملة مضيفة ان الحملة تنطلق في عامهاالثاني في الأسبوع الأول من فبراير 2017 بجميع العواصم الخليجية والمدنالكبرى وجميع مناطق المملكة العربية السعودية تحت شعار 40 × 40 ، حيثيشير هذا الرقم إلى دراسات أثبتت أن 40% من أمراض السرطان يمكنالوقاية منها باتباع عادات سلوكية صحية ورياضية، في حين أن 40% أخرىيمكن شفاؤها بإذن الله إذا ما تم تشخيصها مبكرا وخضعت للعلاج المناسب .

واضافت ان الحملة تهدف إلى توحيد الرسائل الإعلامية في منظومة دولمجلس التعاون الخليجي، وذلك تحت رعاية الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطانبالتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان حيث تطلق الحملة مسابقة”الصحة وعي” التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمرض السرطان وتأكيدأهمية الفحص المبكر والتشجيع على نمط غذائي صحي ورياضي لتجنبالإصابة، ويمكن للمشاركين الفوز من ثلاث جوائز وهي 5000 ريال، 3000 ريال، 2000 ريال، وسيتم نشر المادة الفائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعيتحمل اسم المشارك والجهة التابع لها فضلاً عن هدايا وشهادات شكرللمشاركين حيث ان اخر موعد لتسليم المشاركات هو العاشر من فبراير .

واكدت الملحم على أهمية هذه الحملة التي من شأنها رفع وعي المواطنالخليجي بالمرض الذي يجب التصدي له في ظل ارتفاع أعداد المصابين به ليسعلى مستوى دول مجلس التعاون فحسب وإنما على الصعيد العالمي، و حرصالجامعة والمستشفى الجامعي وكلية الطب على المشاركة في كافة الأحداثوالمناسبات التي من شأنها التصدي للمرض وأنها لا تدخر جهداً في تحقيقذلك من خلال تطبيقها لبرامج توعوية نوعية تستهدف كافة الفئات والشرائحالمجتمعية بهدف تبني أنماط الحياة الصحية والتشجيع على ممارسة الرياضةحيث ان للجامعة دور فاعل في مكافحة السرطان وسرطان الثدي خصوصا من خلال الحملات السنوي التي تنظمها الجامعة على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة الشرقية والتي تحظى بدعم ومسانده من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش وكذلك تسخير كافة الامكانيات التقنية والحديثة في المستشفى لعلاج مرضى سرطان الثدي .