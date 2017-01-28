رسمياً .. باتريس كارتيرون مدرباً للنصر

أعلنت إدراة نادي النصر اليوم الأحد أنها أتفقت بصورة نهائية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى نهاية الموسم .

وذكر المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أتفقت إدارة نادي #النصر بصورة نهائية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر حتى نهاية الموسم، وسيصل السيد باتريس مع جهازه المساعد إلى الرياض خلال اليومين القادمين” .

وذكر رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي أن الجهاز الفني الجديد سيكون متواجدا بعد مباراة الخليج الدورية، وأن ثقته في لاعبي النصر كبيرة لتحقيق التطلعات.