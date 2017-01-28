 رسمياً .. باتريس كارتيرون مدرباً للنصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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رسمياً .. باتريس كارتيرون مدرباً للنصر

رسمياً .. باتريس كارتيرون مدرباً للنصر
المناطق - متابعات

أعلنت إدراة نادي النصر اليوم الأحد أنها أتفقت بصورة نهائية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى نهاية الموسم .

وذكر المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أتفقت إدارة نادي #النصر بصورة نهائية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر حتى نهاية الموسم، وسيصل السيد باتريس مع جهازه المساعد إلى الرياض خلال اليومين القادمين” .

وذكر رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي أن الجهاز الفني الجديد سيكون متواجدا بعد مباراة الخليج الدورية، وأن ثقته في لاعبي النصر كبيرة لتحقيق التطلعات.

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