 الرئيس السوداني يغادر جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس السوداني يغادر جدة

الرئيس السوداني يغادر جدة
واس - جدة

غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان , جدة مساء اليوم .
وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب العسيري ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر وعدد من المسؤولين .

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