 كأس الحفل العاشر لـ”باب الفتح” في ميدان فروسية الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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كأس الحفل العاشر لـ”باب الفتح” في ميدان فروسية الجبيل

كأس الحفل العاشر لـ”باب الفتح” في ميدان فروسية الجبيل
المناطق - الجبيل

أقام ميدان الفروسية بالجبيل حفله العاشر للموسم الحالي 1438هـ وذلك على دعم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد الكبير يحفظه الله، حيث ابتدأ الحفل بأشواطه الخمسة من بعد ظهر يوم الجمعة بمقر الميدان بمدينة الجبيل الصناعية، وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي:

  • الشوط الأول: مفتوح للحصن والأفراس عربي مستورد لمسافة ٢٠٠٠م، وفاز الجواد (هام السحب) لمالكه عيسى الحكيم.

  • الشوط الثاني: المخصص للجياد التي ربحت من ٠ إلى ٣ لمسافة ٢٠٠٠م، وفاز الجواد (تشنيف) للمالك دواس الدوسري.

  • الشوط الثالث: لنفس المسافة والمفتوح للجياد التي ربحت سباقا فأكثر، فاز الجواد (الهندواني) للمالك يوسف الميموني.

  • الشوط الرابع: المفتوح الأفراس لعمر 3 سنوات فأكثر وذلك لمسافة ٢٠٠٠م فقد حصلت الفرس (باهضة) لملّاكها أبناء عبدالمحسن القحطاني على المركز الأول في السباق.

  • الشوط الخامس: لنفس المسافة والذي كان مخصصا للحصن والأفراس بعمر أربع سنوات فقد حصل على المركز الأول الجواد (باب الفتح) لمالكه يوسف الميموني.

وقد قام الأستاذ أحمد العريمة – نائب مدير عام ميدان الفروسية بالجبيل بتسليم كأس الحفل العاشر الذي يقام بدعم من قبل سمو الأمير سلطان بن محمد الكبير يحفظه الله إلى المالك يوسف بن جعيثن الميموني بهذه المناسبة.

وتود إدارة ميدان الفروسية بالجبيل أن تنتهز هذه المناسبة وتقدم باسمها وباسم الملاك و الرياضيين والمهتمين كافة جزيل الشكر والعرفان إلى سمو الأمير سلطان بن محمد الكبير يحفظه الله على دعمه لرياضة سباقات الخيل الأصيلة في المملكة عامة وفي الميدان خاصة.

وتود إدارة ميدان الفروسية بالجبيل أن تؤكد أن التحضيرات تقوم على قدم وساق استعدادا للحفل الحادي عشر لهذا الموسم، والذي ستكون جائزته مخصصة للخيالة السعوديين وهي عبارة عن سيارة مقدمة من مؤسسة الوليد الإنسانية، وذلك في الميدان يوم الجمعة المقبلة. وحتى ذلك الحين، ستقوم إدارة ميدان الفروسية بالجبيل بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة به وأشواطه قبل وقت كافي من ذلك اليوم .

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