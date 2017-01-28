 أمانة الاحساء تنظم جولة الاعلاميات ومشاهير السويشال ميديا لزيارة مهرجان التمور 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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أمانة الاحساء تنظم جولة الاعلاميات ومشاهير السويشال ميديا لزيارة مهرجان التمور 2017

أمانة الاحساء تنظم جولة الاعلاميات ومشاهير السويشال ميديا لزيارة مهرجان التمور 2017
المناطق - الأحساء

قامت امانه الاحساء وبمناسبة مهرجان التمور 2017 والذي تحت شعار وَيْا التمر احلى بدعوة الاعلاميات ومشاهير السويشال ميديا وبعض الفنانات الفن التشكيلي بالمنطقة الشرقية  حيث أعدت لهم موكب سيارات من كريم أقلتهم من مدينه الخبر الى الاحساء وسط تنظيم مميز حيث وصلوا الاعلاميات للاحساء في استقبال حافل من منظمي المهرجان وتم اعداد برنامج احتوى  على عدد من المواقع السياحية والتاريخية والتراثية  ومنها سوق القيصيرية بالهفوف الذي يعد من اقدم الاسواق الشعبية والذي يتميز باحتوائه على كل ما يحتاجه المواطن بالاضافة الى زيارة المقهى الشعبي بالقيصيرية. المعروفة باسم قهوة السيد بعد ذلك قمن بزيارة الى المدرسة الاميرية التي تعد من اقدم المدارس التي ساهمت في تطور التعليم منذو بدايته بالاحساء ، وزيارة مقر مهرجان التمور والذي تميز بحسن التنظيم والمشاركين فيه من خلال عرض منتوجات التمور بالاحساء والتي يعد من اهم ما يميز الاحساء منذ القدم لما يتميز من جودة وشهرة على مستوى الخليج وقد تضمن المهرجان فعليات وعرض الحرف اليدوية الشعبية بالاحساء وقد حظي المهرجان باهتمام كبير من خلال الإقبال الذي حظي به المهرجان. وفِي نهاية الزيارة قدم امين امانة الاحساء المهندس عادل الملحم الشكر والتقدير الاعلاميات لقبول الدعوة والدور الكبير الذي يقمن به من اجل نقل الصورة الحقيقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تميزت الزيارة بنجاح كبير من خلال التنظيم والتنسيق والترحيب الذي قدم الاعلاميات بالمتطقة الشرقية بمناسبة زياراتهم للمهرجان.

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