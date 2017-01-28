 الجامعة العربية قلقة من القيود الأمريكية على مواطني دول عربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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الجامعة العربية قلقة من القيود الأمريكية على مواطني دول عربية

الجامعة العربية قلقة من القيود الأمريكية على مواطني دول عربية
المناطق - رويترز

أعربت الجامعة العربية، الأحد، في بيان عن قلقها من القيود التي أعلنتها أمريكا بمنع مواطني عدة دول عربية من دخول أراضيها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضاً دخول مواطنين من سوريا وست دول عربية وإسلامية أخرى هي ليبيا والعراق واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 90 يوماً.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها “لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي”.

وأثار القرار غضب جماعات الحقوق المدنية والدينية ونشطاء وساسة ديمقراطيين تعهدوا بالطعن على الأمر.

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