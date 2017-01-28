٨٦  إصابة نتيجة 83 حادث مروري في الباحة خلال عشرة ايام

اوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن عدد البلاغات التي تلقتها عمليات الهيئة بالمنطقة خلال الأيام العشرة الماضية بلغ 160 بلاغ شملت الحوادث المرورية بأنواعها والحالات مرضية، مشيرا بان عدد الحالات في الحوادث المرورية والمرضية بلغ 172 حاله، سجلت بينها حالتي وفاة.

مبينا بان 83 بلاغ للحوادث المرورية تنوعت مابين تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 86 إصابة وتم نقل 51 حالة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر،

مؤكدا بانه تم التعامل مع بعض الإصابات بالموقع اسعافياً، ونقلت بقية الحالات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها، و بلغت الحالات الغير منقوله 35 حالة، بعضها عولجت بالموقع والبعض الآخر نقل عن طريق وسيله أخرى.

مضيفا بأن عدد البلاغات للحالات المرضية بلغ 97 حالة، تلقى الخدمة الطبية منها 86 حالة، فيما تم نقل 62 حاله عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، و تعذر نقل 22 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل، أو الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع، و تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، ونتج عنها حالتي وفاة.