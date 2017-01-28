الآلاف يوقعون عريضة تدعو لإلغاء زيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا

وقع مئات الآلاف من الأشخاص على عريضة على موقع الحكومة البريطانية تدعو لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا.

وتحت عنوان “منع دونالد ترامب من القيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة،” اجتذبت العريضة توقيع أكثر من 470 ألف شخص اعتباراً من 1750 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

ويتعين أن تتم مناقشة الالتماسات التي تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع في البرلمان.

وتقول العريضة إن “كراهية النساء والابتذال الموثقين جيداً لدونالد ترامب يجعلانه غير مؤهل لأن تستقبله صاحبة الجلالة الملكة أو أمير ويلز”.

والتقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ترامب في واشنطن أمس الأول الجمعة، في أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي.

وقبل ترامب دعوة نقلتها ماي من الملكة إليزابيث الثانية للقيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.

وتعرض الرئيس الأمريكي للانتقاد بشدة في بريطانيا بسبب الحظر الذي فرضه على منع دخول اللاجئين السوريين للولايات المتحدة والحملة ضد المسافرين من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة.

وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ماي “ستكون قد خذلت الشعب البريطاني إذا لم تؤجل زيارة ترامب الرسمية وتدن إجراءاته بأوضح العبارات”.