خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى بحث الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين بين البلدين وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما.

كما جرى التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد تطابقت وجهات نظر القائدين في الملفات التي تم بحثها خلال الاتصال، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقد قدم خادم الحرمين الشريفين دعوته لفخامة الرئيس الأمريكي لزيارة المملكة العربية السعودية، كما قدم فخامة الرئيس الأمريكي دعوته لخادم الحرمين الشريفين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتفق القائدان على جدولة الزيارات في الفترة القادمة ـ إن شاء الله تعالى ـ وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر يوازي عمق العلاقات التاريخية بينهما.