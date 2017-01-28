دراسة: هذا ما تفعله المشروبات الغازية بجسمك بعد فترة وجيزة من شربها

حذرت دراسة جديدة اجراها الصيدلي البريطاني نيراج نايك، من أن شرب المياه الغازية يمكن أن يضر الجسم حتى بعد فترة وجيزة من شربها، رغم أنها قد تسبب نوعا من الشعور السعادة المؤقتة.

ورصدت الدراسة التي نشرها موقع وورلد فورم نيوز ارتفاعا في مستوى السكر بالجسم بعد 20 دقيقة من شرب المياه الغازية وتحويل كميات من السكر الى الدهون، وحدوث خلل في مستوى الانسولين علاوة على ارتفاع معدل ضغط الدم.

كما رصدت زيادة انتاج الدوبامين بعد شرب المياه الغازبة وهو ناقل عصبي له علاقة بالشعور بالسرور، مشيرة إلى ان تأثير المياه الغازية يشبه الى حد ما تأثير الهيروين.

وأكدت أن الاستهلاك المنتظم للمياه الغازية يزيد خطر التعرض لأمراض القلب والسكري والسمنة، داعيا إلى الاعتدال بقدر الامكان في تناولها.