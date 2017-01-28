وظائف شاغرة في وزارة الصحة بعدة مدن

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في كل من (الرياض، جدة، الدمام).
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– أخصائي صحة عامة (الرياض، جدة، الدمام)
– طبيب أسنان مقيم (الرياض)
– مثقف صحي (الرياض، جدة، الدمام)
– أخصائي أشعة (الرياض)
– فني أشعة (الرياض)
– صيدلي أكلينيكي (الرياض)
– صيدلي (الرياض)
– أخصائي مختبرات (الرياض)
وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: phc@moh.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المتقدم عليها في موضوع الرسالة اعتباراً من اليوم الأحد 1438/5/1هـ (ولمدة أسبوعين) حتى الخميس الموافق 1438/5/12هـ.
تفاصيل أكثر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
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