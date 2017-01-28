 وظائف شاغرة في وزارة الصحة بعدة مدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في وزارة الصحة بعدة مدن

وظائف شاغرة في وزارة الصحة بعدة مدن
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في كل من (الرياض، جدة، الدمام).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أخصائي صحة عامة (الرياض، جدة، الدمام)
– طبيب أسنان مقيم (الرياض)
– مثقف صحي (الرياض، جدة، الدمام)
– أخصائي أشعة (الرياض)
– فني أشعة (الرياض)
– صيدلي أكلينيكي (الرياض)
– صيدلي (الرياض)
– أخصائي مختبرات (الرياض)

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: phc@moh.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المتقدم عليها في موضوع الرسالة اعتباراً من اليوم الأحد 1438/5/1هـ (ولمدة أسبوعين) حتى الخميس الموافق 1438/5/12هـ.

تفاصيل أكثر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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