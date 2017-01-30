استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مواجهات بمخيم جنين

أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن شاباً استشهد وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين غربي المدينة (شمال القدس المحتلة).

وقالت المصادر: “إن الشاب محمد محمود أبو خلفية (19 عاماً) استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال، بالإضافة لإصابة 5 شبان، بينها إصابة حرجة”.

وذكرت المصادر وشهود العيان، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم جنين (غربي مدينة جنين) من عدة محاور، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة جنود إسرائيليين أيضاً.

وأشارت المصادر إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، خلال المواجهات، وفقاً لمصادر محلية.