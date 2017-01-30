العثور على جثة جاسوس روسي.. قد يكون “ترمب” وراء الحادث لهذا السبب

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية، اكتشاف جثة العقيد الروسي أوليغ إيروفينكين، المسؤول الكبير السابق في جهاز المخابرات السوفيتية الشهير كي جي بي، في سيارته الشخصية في أحد شوارع موسكو.

وتشتبه جهات إعلامية واستخباراتية دولية ومحلية روسية، في أن الجاسوس كان مصدر المعلومات السرية التي تضمنها تقرير العميل البريطاني السابق كريستوفر ستيل، عن العلاقات السرية والخاصة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب، وفلادمير بوتين، الذي اعتمدته وكالات المخابرات الأمريكية، لاتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ودعم وصول ترامب إلى منصب الرئاسة.

ونقلت أنسا، عن وكالة ريا نوفستي الروسية، أن جهاز المخابرات الروسي إف إس بي، فتح تحقيقاً حول ظروف وملابسات وفاة العقيد السابق.