شاهد.. مسؤول أمريكي: حظر الدخول لن يشمل حاملي “الجرين كارد”.. ويمكن إضافة دول أخرى

قال كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبس، إن الحظر لن يشمل حاملي الإقامة الأمريكية “جرين كارد” من الدول الـ 7، لكن ذلك لا يمنع من توجيه بعض الأسئلة لهم عند الدخول، لافتا إلى أن قائمة الدول الـ 7 المحظور دخول مواطنيها للولايات المتحدة هي قائمة أولية، ويمكن أن تضاف لها دولٌ أخرى لاحقًا.

وأوضح بريبس أن القائمة المعلنة للدول المحظورة، ليست جديدة، ولكنها تضمنت دولًا وصفها الكونجرس وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما بأنها الدول الأشد خطورة على أمن الولايات المتحدة، وأن إضافة دول أخرى تتوقف على مدى خطورتها على الأمن الأمريكي.

وأضاف في لقاء تليفزيوني ردًا على سؤال بشأن إمكانية إضافة دول مثل مصر والسعودية وباكستان لقائمة الحظر، بأن المعيار هو أمن الولايات المتحدة، مكررًا أن القائمة المعلنة للدول السبع وافق عليها الكونغرس بمجلسيه، وكذلك إدارة أوباما.