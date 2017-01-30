إضافة ملعقة “سكر” إلى الشامبو .. طريقة فعالة تقضي على القشرة

تشكل قشرة الرأس كابوساً حقيقياً للكثيرين، ويصعب في كثير من الأحيان التخلص منها، حتى مع استخدام الشامبو والوصفات التقليدية، لكن الخبراء يقولون إن هناك إمكانية لمعالجة هذه المشكلة وتغذية فروة الرأس، بإضافة مادة متوفرة في كل منزل إلى الشامبو.

وتقول الدكتورة فرانشيسكا فوسكو المختصة بالأمراض الجلدية إن إضافة ملعقة من السكر مع الشامبو، يجعل الشعر أكثر نظافة، ويساعد على علاج العديد من مشاكل فرة الرأس وفي مقدمتها القشرة، بحسب ما نقل موقع إليت ديلي.

وكشفت الدكتورة فوسكو لموقع ماري كلير عن سرها لعلاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، وذلك بإضافة ملعقة كبيرة من السكر للشامبو مرة كل أربع غسلات للشعر، حيث يساعد ذلك على التخلص من قشرة الرأس وتنظيف أعمق للمسامات، ودون ترك أي بقايا على الشعر.

وتفيد إضافة السكر إلى الشامبو أيضاً بحسب الدكتورة فوسكو في التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يسمح بتنظيف عميق داخل فروة الرأس، وبعبارة أخرى تنصح الدكتورة فوسكو بالتوقف عن شراء الشامبوهات والكريمات باهظة الثمن، واستبدالها بملعقة من السكر تُضاف إلى الشامبو العادي.