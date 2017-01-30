 الفريق ‏”الأحمر”: الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة لخدمة المشروع ‏الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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الفريق ‏”الأحمر”: الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة لخدمة المشروع ‏الإيراني

الفريق ‏”الأحمر”: الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة لخدمة المشروع ‏الإيراني
المناطق - وكالات

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ‏الأحمر، من بقي من عناصر القوات المسلحة والأمن في ‏بلاده في صف الانقلابيين، إلى الالتحاق بصفوف الجيش ‏الوطني والتوحد ضد العصابات التي تخدم المشروع ‏الإيراني.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، أن الفريق الأحمر، أكد في تصريح له اليوم اهتمام القيادة ‏السياسية بجمبع عناصر الجيش والأمن التي تعلن انشقاقها عن ‏المليشيات وتأييدها للشرعية، مشيرًا إلى أنه مُرحب بهم ‏مع إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.‏

واستهجن نائب الرئيس اليمني، ممارسات ‏مليشيات الحوثي بإقدامها على اعتقال اثنين من ضباط قوات ‏الإحتياط في صنعاء بتهمة الخيانة.‏

وأشار إلى أن ممارسات الميليشيا ضد قيادات ‏قوات الاحتياط وسجنها وإقصائها لعدد من قياداته ومنتسبيه ‏دون وجود من يدافع عنهم دلالة واضحة على أن الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة وتهدف إلى إذلال وإهانة أبناء القوات ‏المسلحة والأمن حتى ممن تورط في مساندتهم متذرعة بتهم ‏متعددة تلفقها عليهم كالخيانة والتآمر التي لا يوجد في قاموس ‏ميليشيا الحوثي سواها.‏

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