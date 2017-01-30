الفريق ‏”الأحمر”: الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة لخدمة المشروع ‏الإيراني

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ‏الأحمر، من بقي من عناصر القوات المسلحة والأمن في ‏بلاده في صف الانقلابيين، إلى الالتحاق بصفوف الجيش ‏الوطني والتوحد ضد العصابات التي تخدم المشروع ‏الإيراني.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، أن الفريق الأحمر، أكد في تصريح له اليوم اهتمام القيادة ‏السياسية بجمبع عناصر الجيش والأمن التي تعلن انشقاقها عن ‏المليشيات وتأييدها للشرعية، مشيرًا إلى أنه مُرحب بهم ‏مع إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.‏

واستهجن نائب الرئيس اليمني، ممارسات ‏مليشيات الحوثي بإقدامها على اعتقال اثنين من ضباط قوات ‏الإحتياط في صنعاء بتهمة الخيانة.‏

وأشار إلى أن ممارسات الميليشيا ضد قيادات ‏قوات الاحتياط وسجنها وإقصائها لعدد من قياداته ومنتسبيه ‏دون وجود من يدافع عنهم دلالة واضحة على أن الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة وتهدف إلى إذلال وإهانة أبناء القوات ‏المسلحة والأمن حتى ممن تورط في مساندتهم متذرعة بتهم ‏متعددة تلفقها عليهم كالخيانة والتآمر التي لا يوجد في قاموس ‏ميليشيا الحوثي سواها.‏