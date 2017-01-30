“المتحمي” يكرم الشاعر سعد بن جدلان في أولى أمسيات محايل أدفأ الشعرية

نظمت لجنة التنميه السياحيه بمحافظة محايل مساء اليوم , أمسية شعرية بحضور محافظ محايل محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي وعدد من مديري الإدارات الحكوميه و الأدباء والشعراء والإعلاميين والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي .

وتضمنت الأمسية التي حملت اسم الشاعر سعد بن جدلان الاكلبي عنوناً رئيسياً لها وأقيمت على المسرح المفتوح بالحيله وأدارها الشاعر أحمد المنجحي , حبق تضمنت القصائد الوطنية المتنوعة , إضافة إلى القصائد التي قدمها ضيوف الأمسية الشاعرين سعيد بن مانع وفهد الشهراني والمنشد محمد بن فراج الاكلبي التي نالت استحسان الحضور . وبدأت بتكريم الشاعر الشعبي سعد بن جدلان استلمها بالنيابه نجله مذكر بن سعد بن جدلان . الى ذلك أشار محافظ محايل المتحمي إلى أن هذا التكريم تقديرا لما قدمه شاعر الوطن وشاعر الوصف بن جدلان رحمه الله لوطنه . وماحظي من امكانات شعرية سخرها فيما يخدم الأدب السعودي ليجسد بذلك مقولة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكه المكرمه بأنه شاعر الوصف لاسيما وأنه تربطني به علاقة وطيدة به وبعائلته الكريمة ولم يبخل على الوطن ولم يبخل على الساحة الشعرية من قدرات شعرية كبيره ..وانني في هذه الليلة بإسمي واسم مثقفي محايل عسير يسعدني ان اكرم هذا الشاعر بحضور ابنائه سائلا المولى عز وجل ان يرحمه مؤكداً أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للفقيد .. وتم عرض فيلما وثائقياً يتضمن مقتطفات من حياة الشاعر بن جدلان من جهة أخرى شاركت فرقة دمات عسير بعدد من الالوان التراثية بمشاركة عدد من الشعراء الشعبيين ، وفي نهاية الا مسية كرم المحافظ الشعراء بن مانع والشهراني والمنشد الاكلبي وفرقة دمات عسير بدروع تحمل شعار محايل ادفا .