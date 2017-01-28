 هذه الأطعمة غنية بالألياف والحديد.. تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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هذه الأطعمة غنية بالألياف والحديد.. تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم

هذه الأطعمة غنية بالألياف والحديد.. تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم
المناطق - وكالات

الحديد من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم لبناء خلايا الدم الحمراء، والألياف هي العنصر الذي يساعد على حركة الأمعاء، والحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، وخفض الكولسترول. بعض الأطعمة تشتهر بأنها غنية بالحديد والألياف معاً، إليك أهمها:

يعتبر الزبيب من أغنى المصادر الغذائية للألياف، ويساعد أكله كثيراً على علاج الإمساك

الشوفان. تحتوي حبوب ودقيق الشوفان على الكثير من الألياف الغذائية، وأيضاً على الحديد. يمكنك تناول حبوب الشوفان الكاملة على الإفطار مع إضافة بعض الحليب والفواكه الطازجة أو المجفّفة إليها. يوفر كل كوب من الشوفان 10 ملغ من الحديد.

الزبيب. يعتبر الزبيب من أغنى المصادر الغذائية للألياف، ويساعد أكله كثيراً على علاج الإمساك. يحتوي كل 40 غراماً من الزبيب على ملغ واحد من الحديد.

الفول. يعتبر الفول من أفضل مصادر الحديد النباتية إلى جانب أنه غني بالألياف والبروتين. يختلف مقدار الحديد حسب نوع الفول وحسب طريقة طبخه، لكن في المتوسط يحتوي كل كوب من الفول على 3.6 ملغ من الحديد.

الكاجو. هذا مصدر آخر للألياف والحديد والبروتين. تحتوي حفنة الكاجو (28 غراماً) على 1.9 ملغ من الحديد.

الخبز الأسمر. تحتوي كل شريحة من خبز التوست الأسمر على 0.9 ملغ من الحديد، كما أن القمح اكامل الذي يصنع منه الخبز الأسمر غني بالألياف على عكس الخبز الأبيض الذي يحتوي على الحديد دون الألياف.

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