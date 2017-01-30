 مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار على مسجد بكندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار على مسجد بكندا

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار على مسجد بكندا
المناطق_رويترز

قُتل 5 أشخاص عندما فتح مسلحون النار على مسجد بمدينة كيبيك الكندية أثناء صلاة العشاء (يوم الأحد بالتوقيت المحلي، فجر الاثنين بتوقيت السعودية)، حسب ما أكده مسؤول من المسجد.

وفي وقت سابق، قال شاهد عيان لوكالة “رويترز” إن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

وأكد متحدث باسم الشرطة لشبكات التلفزيون المحلية سقوط قتلى، ولكن من غير أن يحدد عددهم، مشيراً من جهة ثانية إلى أن الشرطة اعتقلت شخصين بشبهة التورط في إطلاق النار، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المسجد.

وقال محمد يانجوي، إمام المسجد الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة، إنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يعرف عدد المصابين، قائلاً إنهم نقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة.

ونقلت إذاعة كندا عن شهود عيان قولهم إن رجلين مسلحين دخلا المسجد وأطلقا النار على المصلين.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة على “تويتر” إن “الكنديين يبكون ضحايا الهجوم الجبان على مسجد في كيبك. أفكر بالضحايا وعائلاتهم”.

من جهته قال فيليب كويار رئيس حكومة إقليم كيبك في تغريدة على “تويتر” إن حكومته “تحركت لضمان الأمن لسكان كيبك”.

ووقع إطلاق النار في مركز كيبك الإسلامي المعروف أيضاً باسم مسجد كيبك الكبير، والذي تعرض في السابق لهجوم معاد للمسلمين ولكنه لم يوقع ضحايا بل اقتصر على تدنيس المسجد، إذ وضع مجهولون يومها رأس خنزير أمام أحد أبوابه أثناء شهر رمضان.

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