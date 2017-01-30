الاتحاد يهنىء كهربا لتسجيله هدف الفراعنة: “فولته عالي”

حرص نادى اتحاد جدة على تهنئة نجمه محمود عبد المنعم كهربا، بعدما سجل هدف الفوز للمنتخب الوطنى المصري، فى الدقائق الأخيرة بشباك المنتخب المغربي، وقاد الفراعنة للتأهل لنصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة حالياً بالجابون.

وكتب الحساب الرسمى لفريق الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: ” فولته عالى.. تهانينا للنجم محمود كهربا بوصول المنتخب المصرى الشقيق إلى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا 2017″.