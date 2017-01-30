“نزاهة” تحقق في تعيين لبنانية بـ “الخطوط السعودية”.. رغم توضيح الشركة

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، عن فتحها تحقيقاً في استعانة شركة الخطوط الجوية السعودية باللبنانية كريتسي سركيس لشغل مديرة العلاقات العامة والإعلام داخل منظومتها.

وتفاعلت الهيئة مع بلاغات عدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ممن تذمروا من قرار الشركة وعدم إتاحتها الفرصة للكوادر الوطنية بدلاً من الاستعانة بأجنبية، بالتأكيد على تحويلها الموضوع للوحدة المختصة في الهيئة لإجراء اللازم حياله.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية السعودية كانت قد أكدت أمس (الأحد) أن “كريستي”عينت كمستشارة للشركة وليس في منصب مدير العلاقات العامة والإعلام، وذلك بعدما أبدى مغردون على “تويتر” سخطهم على قرار الشركة.