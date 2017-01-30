 17 مليون شخص يواجهون المجاعة في القرن الإفريقي بسبب الجفاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

17 مليون شخص يواجهون المجاعة في القرن الإفريقي بسبب الجفاف “نزاهة” تحقق في تعيين لبنانية بـ “الخطوط السعودية”.. رغم توضيح الشركة “أول الغيث”.. قاضية أمريكية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين بالمطارات الاتحاد يهنىء كهربا لتسجيله هدف الفراعنة: “فولته عالي” فيديو صادم.. نمر يلتهم رجلاً أمام زوجته و ابنته مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار على مسجد بكندا “المتحمي” يكرم الشاعر سعد بن جدلان في أولى أمسيات محايل أدفأ الشعرية الفريق ‏”الأحمر”: الميليشيات ‏تعمل كعصابة واحدة لخدمة المشروع ‏الإيراني إضافة ملعقة “سكر” إلى الشامبو .. طريقة فعالة تقضي على القشرة شاهد.. مسؤول أمريكي: حظر الدخول لن يشمل حاملي “الجرين كارد”.. ويمكن إضافة دول أخرى “الشرعية” تُوجه صفعة لمليشيا الانقلاب في صنعاء الملك سلمان وترامب يتفقان على إقامة مناطق آمنة في سوريا

17 مليون شخص يواجهون المجاعة في القرن الإفريقي بسبب الجفاف

17 مليون شخص يواجهون المجاعة في القرن الإفريقي بسبب الجفاف
المناطق - واس

حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الامم المتحدة (فاو) من أن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الأسابيع الماضية والتوقعات بعدم هطول أمطار خلال الشهرين المقبلين تهدد أكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة في منطقة القرن الإفريقي.
وذكرت المنظمة في بيان لها الأحـد، أن الجفاف الشديد الناجم عن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، يجتاح كلا من جيبوتي وأريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.
وقالت نائبة المدير العام لشؤون المناخ والموارد الطبيعية في المنظمة اريا هيلينا سيميدو، “إنه قد حان وقت التحرك. إن وضع الجفاف في المنطقة مقلق للغاية، وخصوصًا في غالبية مناطق الصومال، وكذلك في مناطق جنوب وجنوب شرق إثيوبيا، وشمال كينيا”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>