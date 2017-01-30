17 مليون شخص يواجهون المجاعة في القرن الإفريقي بسبب الجفاف

حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الامم المتحدة (فاو) من أن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الأسابيع الماضية والتوقعات بعدم هطول أمطار خلال الشهرين المقبلين تهدد أكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة في منطقة القرن الإفريقي.

وذكرت المنظمة في بيان لها الأحـد، أن الجفاف الشديد الناجم عن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، يجتاح كلا من جيبوتي وأريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

وقالت نائبة المدير العام لشؤون المناخ والموارد الطبيعية في المنظمة اريا هيلينا سيميدو، “إنه قد حان وقت التحرك. إن وضع الجفاف في المنطقة مقلق للغاية، وخصوصًا في غالبية مناطق الصومال، وكذلك في مناطق جنوب وجنوب شرق إثيوبيا، وشمال كينيا”.