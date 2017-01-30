أسعار الأراضي بمخطط ولي العهد بمكة تهبط إلى 50%!

كشف عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، محسن السروري، عن هبوط أسعار الأراضي بمخطط ولي العهد بمكة المكرمة حتى 50 %، وذلك بعدما تسببت المضاربات العقارية التي حدثت في فترات سابقة في ارتفاع الأسعار.

وأوضح السروري أن أسعار الأراضي تتراوح حاليًا بين 200 ألف إلى 550 ألف ريال في المخطط الذي يتوزع إلى 9 مخططات فرعية بحسب “مكة”.

وأكد السروري إلى أن اكتمال الخدمات من أرصفة وإنارة وكهرباء في بعض المخططات ساهم في إقبال المشتري سواء من المواطنين أوالمستثمرين، خاصة بعد نزول الأسعار بما يتناسب مع الجميع.

ولفت السروري إلى انتقال أغلب سكان الجبال والأحياء الشعبية ذات المساحات الصغيرة إلى مخطط ولي العهد 1و 2 و 3، نظرًا لرخص القطع السكنية بها كما أن المساحات لا تقل بها عن 600 متر، بالأضافة إلى أن هذه المناطق أصبحت مؤهلة ومتوفر بها الكهرباء.