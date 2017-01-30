 التدريب التقني يشارك في جنادرية 31 بدورات مجانية للزوار وأكاديمية تقنية للطفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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التدريب التقني يشارك في جنادرية 31 بدورات مجانية للزوار وأكاديمية تقنية للطفل

التدريب التقني يشارك في جنادرية 31 بدورات مجانية للزوار وأكاديمية تقنية للطفل
أرشيفية
المناطق - واس

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( جنادرية 31 ), الذي تنطلق فعالياته في الرابع من جمادى الأولى الحالي.
وأعرب معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن تشرف المؤسسة بالمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, مؤكداً أن المهرجان أصبح واجهة حضارية وثقافية مشرقة للمملكة ويحظى باهتمام ومشاركة العديد من دول العالم.
وأضاف الفهيد أن مشاركة المؤسسة ستكون فرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مجال التدريب لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل ورفع المستوى المهاري لديهم, موضحاً أن المؤسسة بدأت استعدادتها للمشاركة في المهرجان منذ وقت مبكر لتكون متميزة عن الأعوام السابقة.
وأشار محافظ المؤسسة إلى أن أنشطة وفعاليات جناح المؤسسة هذا العام ستكون متنوعة وذات قيمة وفائدة عالية للزوار، حيث سيتضمن الجناح دورات تدريبية وورش عمل يومية مجانية ، ومنصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات, وأكاديمية الطفل التقنية.
وأوضح الفهيد أن من أبرز مايميز مقر المؤسسة أنه تم تجهيزه بشكل كامل بأيدي سعودية، حيث عمل على تنفيذه مدربين متخصصين من الكليات والمعاهد التقنية, سيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان, مضيفاً أن مقر المؤسسة هذا العام سيتضمن منصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة.

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