 حالة وفاة و 10 إصابات في حادث إنقلاب بمحافظة جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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حالة وفاة و 10 إصابات في حادث إنقلاب بمحافظة جدة

حالة وفاة و 10 إصابات في حادث إنقلاب بمحافظة جدة
المناطق_عادل الزهراني

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة ٩٩٧ بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة، بتقاطع الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال.

وأسفر الحادث عن 10 إصابات وحالة وفاة  نتيجة للسرعة الزائدة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن 5 فرق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة استجابة متقدّمة باشرت موقع الحادث، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين من قبل الفرق الإسعافية، تم نقل 6 إصابات  إلى مستشفى الملك فهد العام، و4 إصابات  -إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة.

وحضر للموقع القائد الميداني بمحافظة جدة، معتز الباشا، وناشد المتحدث الرسمي جميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة .

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