أكاديمي سعودي: جزيرة العرب كانت تقع بالقرب من القطب الشمالي.. والجن هم مَن اكتشفوا المناجم

أكد أستاذ الجيولوجيا بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن ثمة شواهد تدل على أن الجزيرة العربية كانت بالقرب من القطب الشمالي، وتحركت إلى موقعها الحالي منذ أكثر من ألف مليون سنة.

وقال لعبون وفقاً لـ”الوطن”، إنه اكتشف وجود صخور جليدية في مدين شمال غرب المملكة، على الرغم من أن المنطقة تمت دراستها من عدة جهات في السابق، من بينها شركة أرامكو والبعثة الجيولوجية الأمريكية، ولم يأت أحد على ذكر الصخور الجليدية فيها.

وأضاف أن الصفيحة العربية تحتوي على كل معالم الجيولوجيا، مبيناً أن المياه كانت تغطي الجزيرة العربية التي تحركت عبر رحلتها الزمنية قبل ألف مليون سنة من القطب الشمالي، حتى استقرت في موقعها الحالي.

ونوه لعبون إلى أن الأوائل اكتشفوا ألف منجم معادن في منطقة الدرع العربي، فيما لم يتمكن علماء الجيولوجيا في العصر الحديث من اكتشاف عدد كبير منها غير منجم واحد أو منجمين، مرجحاً أن يكون نبي الله سليمان، عليه السلام، قد سخر الجن للعثور على المناجم