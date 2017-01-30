مصادر: الملك سلمان يوافق على تمديد محاكم “الاستئناف” و”الإدارية” و”العمالية” لمباشرة اختصاصاتها لمدة عام

ذكرت مصادر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على تمديد الفترة الانتقالية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم لمدة عام.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن الموافقة تتعلق بمباشرة محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم العمالية لاختصاصاتها، مبينة أن الأمر السامي نص على جواز تمديد الفترة الانتقالية عند الاقتضاء.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل ستزيل أي عوائق تحول دون مباشرة أو استكمال تلك المحاكم لاختصاصاتها.