اليمن.. عملية أمريكية ثانية تستهدف القاعدة خلال 24 ساعة

عاودت الطائرات الأمريكية بدون طيار عملياتها فجر اليوم الاثنين في اليمن، وذلك بعد نحو 24 ساعة على عملية الإنزال في محافظة البيضاء، حيث هاجمت إحدى الطائرات بدون طيار سيارة يعتقد أنها لعناصر من نظيم القاعدة في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة، حسب قناتي “العربية” و”الحدث”.

وأسفرت هذه العملية الجديدة للجيش الأميركي في اليمن عن مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة.

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأحد مقتل أحد عناصره وإصابة ثلاثة آخرين في عملية نوعية نفذتها قوات أميركية خاصة على محافظة البيضاء في اليمن.

وقد نفذت القوات الخاصة إنزالا مظليا مترافقا مع قصف طائرة بدون طيار على تجمع لتنظيم القاعدة، ما أدى إلى مقتل 41 بينهم ثلاثة من قيادات التنظيم في محافظة البيضاء وسط اليمن.

مصادر محلية أكدت مقتل القيادي البارز عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب وسيف النمس الجوفي في قرية يكلا التابعة لمنطقة قيفة شمال محافظة البيضاء. كما أدت العملية إلى مقتل 16 مدنيا.