محافظ حفر الباطن يعتذر عن “فيديو العزل” فى افتتاح مهرجان الربيع

اعتذر محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان،عما تضمنه مقطع فيديو أثار حالة من الجدل حيث قام خلاله مرافقوه بتطويقه وعمل حاجز عليه لعزله عن المتواجدين في افتتاح مهرجان الربيع والتراث أمس، لافتا أن ما تضمنه المقطع محض اجتهادات شخصية لشباب متطوعين ولم تكن المحافظة على الدراية بتلك الإجراءات.

وقال العطيشان إن توجيه ولاة أمرنا، تشدد على التواصل مع المواطن، وعدم الابتعاد عنه، مشيرا إلى أن ما حدث هي اجتهادات منظم لم يحالفه الحظ.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت، أمس، افتتاح مهرجان الربيع والتراث الأول والذي تستمر فعالياته لمدة 30 يومًا في متنزه الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق الكويت، يُقدم خلاله أكثر من 100 فعالية، وتقام الفعاليات على مساحة 33 ألف متر مربع.