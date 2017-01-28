 هذا هو سر برودة رخام الحرم المكي رغم أشعة الشمس والحرارة المرتفعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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هذا هو سر برودة رخام الحرم المكي رغم أشعة الشمس والحرارة المرتفعة

هذا هو سر برودة رخام الحرم المكي رغم أشعة الشمس والحرارة المرتفعة
المناطق - مكة المكرمة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن سر برودة رخام المسجد الحرام رغم أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، مبينةً أن السبب هو استخدام نوع رخام خاص يسمى بـ”التاسوس”.

وأوضحت الرئاسة وفقاً لـ”العربية”، أن رخام “التاسوس” يستورد خصيصاً لأرضية الحرم من جبال في دولة اليونان، بحيث يتم الاستفادة من خصائصه في عكس الضوء والحرارة، مشيرةً إلى أن ما يشاع عن وجود مواسير مياه باردة أسفل أرضية الحرم غير صحيح بالمرة.

وأضافت أن أهم المميزات التي يختص بها رخام “التاسوس”، أنه يعمل على امتصاص الرطوبة من خلال مسام دقيقة خلال الليل ويقوم بإخراجها نهارًا، ما يساعد على مواجهة حرارة الشمس بطاقة باردة أكبر، كما أن سمكه الذي يصل لخمسة سنتيمترات يساعد أيضاً على تخزين الطاقة الممتصة.

 

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