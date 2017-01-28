 شركة متخصصة لقياس وتحسين الأداء في مستشفيات تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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شركة متخصصة لقياس وتحسين الأداء في مستشفيات تبوك

شركة متخصصة لقياس وتحسين الأداء في مستشفيات تبوك
المناطق_تبوك
بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك يوم أمس في اجراء أولى مراحل عملية التقييم لكافة مستشفيات المنطقة حيث بدأ فريق مختص تابع لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقييم المستشفيات ضمن برنامج ” أداء ” الذي تطبقه وزارة الصحة في المستشفيات .
وقام الفريق الزائر برفقة مساعد المدير العام للطب العلاجي الدكتور هيازع بن محمد الشهري بزيارة ميدانية الى مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والاطفال  , حيث اطلع الفريق على كافة مؤشرات الأداء والتجهيزات والامكانات المتوفرة في المستشفيات .
جدير بالذكر ان الشركة المسؤولة عن التقييم سوف تقوم بتدريب العاملين في المستشفيات على طريقة قياس مؤشرات الأداء وكيفية مراجعتها وتحليل بياناتها مما يساهم في رفع مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين  .
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