بمشاركة “156” يتيماً..الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض يختتم فعاليات اليوم العربي لليتيم

اختتم مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس السبت فعاليات البرنامج الإحتفالي الذي انطلق يوم الخميس الماضي بمناسبة اليوم العربي لليتيم 1438 هـ تحت شعار”معاً في حضن الوطن” بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض للإشراف النسائي / هيلة المكيرش ومنسوبات الدور الإيوائية وعدد كبير من المهتمات بالعمل الاجتماعي وبمشاركة 156 يتيماً ويتيمة من المشمولين بالرعاية داخل الفروع الإيوائية النسائية بالرياض.

وقد اشتملت الفعاليات التي استمرت ثلاثة ايام واقيمت في مقر مجمع الوزارة بالدرعية على اركان عُرضت من خلالها ابداعات فتيات واطفال دور الحضانة والتربية والأسر البديلة ومراكز التأهيل من الأعمال اليدوية والمنتجات مثل اللوحات الفنية واعمال الديكوباج وتنسيق الورود وصناعة الاكسسوارات والعطور والعبايات إضافةً الى أركان التصوير وركن العناية بالصحة وركن خاص بالمؤلفة سامية عبدربه احتوى على أهم كتاباتها كما تم عرض بعض المنشورات التعريفية عن دور الأيتام واقسامها وابرز مايُقدم للأيتام فيها ،فيما اشتمل الجانب الآخر من المعرض على العديد من اركان الأطعمة التراثية والحديثة والمشروبات المتنوعة والمخبوزات من اعداد وتقديم اطفال وفتيات الوزارة المشمولين بالرعاية داخل دور الايتام وبعض الألعاب الترفيهية الخارجية للأطفال ، وقد استمعت الزائرات خلال تجولهن في المعرض الى شرح مفصل لمايحتويه من اعمال ومشاركات .

وحول هذه المناسبة قالت مساعد مدير عام فرع الوزارة للإشراف النسائي هيلة المكيرش ان اليوم العربي لليتيم يُعد يوم تاريخي وخالد في ذاكرة ابناءنا الأيتام من الجنسين وسعادتهم به كبيرة عندما يشاركهم به افراد المجتمع موضحةً ان الإحتفال به هذه السنة جاء مختلفاً حيث هدف الى ابراز مواهب وقدرات هذه الفئة واعطاءهم الفرصة للتعبير عن ذواتهم بمايحقق التفاعل الاجتماعي لهم ، مثمنةً دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الاهتمام بكافة فئاتها المشمولة بالرعاية وفي مقدمتهم فئة الأيتام .