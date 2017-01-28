 اليوم .. الكويت تطلق “رؤية 2035” لتحويل البلاد إلى مركز استثماري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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اليوم .. الكويت تطلق “رؤية 2035” لتحويل البلاد إلى مركز استثماري

اليوم .. الكويت تطلق “رؤية 2035” لتحويل البلاد إلى مركز استثماري
المناطق - الكويت

تطلق الكويت اليوم الاثنين، خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لـ”كويت جديدة” حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموحة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، فرؤية الكويت الجديدة “نيو كويت” تهدف لتحويل البلاد الى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.

وأكدت الوكالة، أن الرؤية تعمل أيضا على ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

ويعقد المؤتمر، في مركز جابر الأحمد الثقافي وهو قلعة ثقافية ضخمة افتتحتها الكويت العام الماضي.

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