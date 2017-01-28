ضبط أكثر من 100 كيلو من العسل المغشوش بمكة

نفذت بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمة أمس حملة على محلات بيع العسل بعد التوجيه الصادر من الادارة العامة لصحة البيئة بضرورة تكثيف الرقابه على هذه المحلات والتـأكد من سلامة ما يعرض فيها ، حيث كانت الادارة العامة لصحة البيئة قد ضبطت خلال الاسبوع الماضي مستودعاً يحوي كميات كبيرة من العسل المغشوش والمعبأ بطرق عشوائية وغير صحية ليتم توزيعه على المحلات بمكة المكرمة ، وتمت مخاطبة جميع البلديات الفرعية لمتابعة المحلات كلاً في نطاقها وسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق .وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية بأن البلدية وفور تلقيها توجيه الادارة العامة لصحة البيئة قامت بتكثيف نشاطها الرقابي على هذه المحلات لضمان المحافظة على الاصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة .وقد قام مراقبي البلدية أمس بضبط بعض الكميات غير الصالحة في عدد من المحلات المخالفة ، وتمت مصادرة حوالي (100) كيلو من العسل مختلف الأنواع بعد ظهور عدم صلاحيته بسبب سوء الحفظ والتخزين .

وتجدر الاشارة الى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي ضمن خططها لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة سليمة .