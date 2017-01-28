جامعة الباحة تبحث مع جامعة أوبسالا السويدية زيادة تبادل الخبرات وعقد الشركات

عقد وفد من جامعة أوبسالا السويدية اجتماعا بجامعة الباحة برئاسة الدكتور عبد العزيز بن يحيى الغامدي وكيل جامعة الباحة للشؤون الأكاديمية، وعضوية الدكتور سعد بن محمد حولدار عميد كلية العلوم لتبادل الخبرات وعقد الشركات وإبرام الاتفاقات مع الجامعات العالمية لفتح برامج علمية وبحثية في بعض أقسام الدراسات العليا، إضافة إلى الاستفادة من الإشراف المشترك مع تلك الجامعات، ووضع خطط لزيارة عدد من طالبات وطلاب الماجستير ل من أجل التدريب وتطبيق بعض التجارب، والسعي إلى التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المناظرة لها عالميًا، وعقد ورش عمل مشتركة.

وتم استعراض بنود الاتفاقية التي ستبرم بين الجامعتين في إطار الاتفاقية المبرمة منذ عام ٢٠١١م بشأن التعاون الأكاديمي والبحثي، وقام الدكتور سعد حولدار بمناقشة إمكانية فتح برامج ماجستير بقسمي الأحياء والفيزياء على غرار ما هو موجود بقسمي الكيمياء والرياضيات، مع إمكانية الاستفادة من برامج الإشراف المشترك في الدراسات العليا المنفذة حاليًا.

ووضعت جامعة الباحة خلال اللقاء خطة لزيارة عدد من طالبات وطلاب الماجستير لجامعة أوبسالا لتدريب وتطبيق بعض التجارب المشتركة، وتعزيز التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المناظرة مع عقد ورش عمل مشتركة، من خلال الاستفادة من شركاء جامعة أوبسالا كما هو معمول به في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية وجامعة ليون الفرنسية.

كما تم استعراض ما تم من إنجازات سابقة بين الجامعتين في مجال علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وإمكانية تطبيق هذا النجاح في برنامج ماجستير أمن المعلومات والذي أعدته كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الباحة ليتم تنفيذه بالشراكة مع قسم تقنية المعلومات بجامعة أوبسالا، و تم استعراض عدد من مشاريع كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مع التركيز على جوانب البحث العلمي، من خلال إنشاء مجموعات بحثية مشتركة ما بين الجامعتين لا سيما مع توجه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات لانتهاج سياسة الكلية البحثية ليصبح الانتاج البحثي من أهم أولويات خططها الاستراتيجية.