 «كريم»: 75% من سائقي الشركة سعوديون.. ولا مخاوف من قرار التوطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة بالخطوط الجوية القطرية هذه الأطعمة غنية بالألياف والحديد.. تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يشارك بمهرجان ربيع الطائف انطلاق فعاليات ملتقى الشتاء بالجبيل الصناعية «كريم»: 75% من سائقي الشركة سعوديون.. ولا مخاوف من قرار التوطين الثنيان رئيسا للجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الشرقية العمل: حظر المنشآت من فصل السعوديين بشكل جماعي الجامعة العربية تنتقد قرار منع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة جامعة الباحة تبحث مع جامعة أوبسالا السويدية زيادة تبادل الخبرات وعقد الشركات رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة المملكة ترفع رصيدها للسندات الحكومية لـ173 مليار ريال ضبط أكثر من 100 كيلو من العسل المغشوش بمكة

«كريم»: 75% من سائقي الشركة سعوديون.. ولا مخاوف من قرار التوطين

«كريم»: 75% من سائقي الشركة سعوديون.. ولا مخاوف من قرار التوطين
المناطق_الرياض

قلل المدير التنفيذي لشركة “كريم” في السعودية عبدالله الياس من تأثير قرار وزارة النقل توطين قطاع أجرة التطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن القرار يشمل “الخصوصي” أو”العمل الحر” فقط، ولا ينسحب على الشركات المتعاقدة بنظام التطبيقات الذكية.

وقال الياس إن عدد السائقين في كريم بلغ 40 ألف كابتن في عام 2016، منهم 75% سعوديون، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى 70 ألف سائق في العام الحالي، بحسب ما ورد في صحيفة “المدينة”.

وأضاف أن دخل السعوديين العاملين في كريم لمدة 8 ساعات يوميًا، تتراوح ما بين 6-12 ألف ريال شهريًا، بحسب فئة سيارات الأجرة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تستحوذ إلا على 0.2% من السوق.

وأشار إلى أنه تم ضخ 500 مليون دولار من قبل المستثمرين بالشركة للتوسع، وتطوير الأبحاث والخدمات، خاصة أن الشركة الأكثر نموًا في الشرق الأوسط في قطاع أجرة التطبيقات الذكية، موضحًا أن الشركة تنفذ يوميًا 100 مليون مشوار من المغرب إلى باكستان، مرورًا بالدول العربية والخليج وتركيا.

وأوضح أن “كريم” تسعى لرفع عدد سائقيها إلى مليون كابتن في 2018، بـ55 مدينة تعمل بها، خاصة أن عدد عملائها بلغ 6 ملايين عميل بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أبرمت شركة إيزي، ثالث أكبر شركة بعد أوبر وكريم بالقطاع، اتفاقية مع شركة مايكروسوفت تم بموجبها تثبيت أجهزة إكس بوكس بمتن سيارات الشركة لإتاحة المجال أمام العملاء للتسلية أثناء تنقلهم في الوقت، فيما يقدر عدد سائقي شركة أوبر بـ10 آلاف سائق، 20%منهم سعوديون.

وتوقع مراقبون تعزيز الشركات الثلاث وجودها بالسوق السعودية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في 2017، إضافة إلى اشتعال حرب الأسعار بينهم لاستقطاب العديد من العملاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>