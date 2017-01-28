 انطلاق فعاليات ملتقى الشتاء بالجبيل الصناعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة بالخطوط الجوية القطرية هذه الأطعمة غنية بالألياف والحديد.. تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يشارك بمهرجان ربيع الطائف انطلاق فعاليات ملتقى الشتاء بالجبيل الصناعية «كريم»: 75% من سائقي الشركة سعوديون.. ولا مخاوف من قرار التوطين الثنيان رئيسا للجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الشرقية العمل: حظر المنشآت من فصل السعوديين بشكل جماعي الجامعة العربية تنتقد قرار منع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة جامعة الباحة تبحث مع جامعة أوبسالا السويدية زيادة تبادل الخبرات وعقد الشركات رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة المملكة ترفع رصيدها للسندات الحكومية لـ173 مليار ريال ضبط أكثر من 100 كيلو من العسل المغشوش بمكة

انطلاق فعاليات ملتقى الشتاء بالجبيل الصناعية

انطلاق فعاليات ملتقى الشتاء بالجبيل الصناعية
المناطق - الجبيل الصناعية

انطلقت في مدينة الجبيل الصناعية صباح السبت فعاليات ملتقى الشتاء لتدريب وترشيح الفرق السعودية في أولمبياد 2017 م والذي تستضيفه الهيئة الملكية بالجبيل للمرة الثالثة على التوالي بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وذلك في قاعه مصادر التعلم بكلية الجبيل الصناعية .

وقد سبق انطلاق فعاليات الملتقى لقاء مع مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل بالإنابة والدكتور عبدالرحمن القويزاني المشرف العام على الادارة العامة للمسابقات بموهبة  مع الطلاب والمدربين وذلك مساء يوم الجمعة حيث استعرض الدكتور القويزاني للمشاركين خطة موهبة لمسابقات هذا العام وحثهم على بذل الجهد للوصول الى المنافسات العالم.

وقال الدكتور القويزاني سينخرط (166) من الطلاب المشاركين في الملتقى من مختلف مناطق المملكة منهم 13 طالبا من الهيئة الملكية  بالجبيل بتخصصات علمية منها الرياضيات، والفيزياء والكيماء، والعلوم، بالإضافة إلى الأحياء عن طريق (7) قاعات تدريبية بكلية الجبيل الصناعية ولمدة سبعه أيام حيث تعلن في نهاية الملتقى النتائج وأصحاب المراكز المتقدمة في التخصصات المذكورة كما سيتم اعلان نتائج المتميزين في الملتقى والمرشحين لملتقى الربيع في الرياض .

ويهدف الملتقى إلى  تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية، ورفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على رفع اسم المملكة العربية السعودية في المسابقة الدولية والمحافل العالمية.

فيما يأتي احتضان الهيئة الملكية بالجبيل لملتقى الشتاء تأكيداً على  حرصها على توفيرِ وتجهيز كافة الإمكانات لتهيئة البيئة التربوية المحفزة على التعليم والتعلم، والمساهمة في بناء القدرات الإبداعية لأجيال المستقبل، وتحقيق أهدافها الرامية إلى تشجيع الموهوبين وتنمية مواهبهم. وذلك بتوجيه من سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومتابعة من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>