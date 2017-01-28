انطلاق فعاليات ملتقى الشتاء بالجبيل الصناعية

انطلقت في مدينة الجبيل الصناعية صباح السبت فعاليات ملتقى الشتاء لتدريب وترشيح الفرق السعودية في أولمبياد 2017 م والذي تستضيفه الهيئة الملكية بالجبيل للمرة الثالثة على التوالي بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وذلك في قاعه مصادر التعلم بكلية الجبيل الصناعية .

وقد سبق انطلاق فعاليات الملتقى لقاء مع مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل بالإنابة والدكتور عبدالرحمن القويزاني المشرف العام على الادارة العامة للمسابقات بموهبة مع الطلاب والمدربين وذلك مساء يوم الجمعة حيث استعرض الدكتور القويزاني للمشاركين خطة موهبة لمسابقات هذا العام وحثهم على بذل الجهد للوصول الى المنافسات العالم.

وقال الدكتور القويزاني سينخرط (166) من الطلاب المشاركين في الملتقى من مختلف مناطق المملكة منهم 13 طالبا من الهيئة الملكية بالجبيل بتخصصات علمية منها الرياضيات، والفيزياء والكيماء، والعلوم، بالإضافة إلى الأحياء عن طريق (7) قاعات تدريبية بكلية الجبيل الصناعية ولمدة سبعه أيام حيث تعلن في نهاية الملتقى النتائج وأصحاب المراكز المتقدمة في التخصصات المذكورة كما سيتم اعلان نتائج المتميزين في الملتقى والمرشحين لملتقى الربيع في الرياض .

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية، ورفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على رفع اسم المملكة العربية السعودية في المسابقة الدولية والمحافل العالمية.

فيما يأتي احتضان الهيئة الملكية بالجبيل لملتقى الشتاء تأكيداً على حرصها على توفيرِ وتجهيز كافة الإمكانات لتهيئة البيئة التربوية المحفزة على التعليم والتعلم، والمساهمة في بناء القدرات الإبداعية لأجيال المستقبل، وتحقيق أهدافها الرامية إلى تشجيع الموهوبين وتنمية مواهبهم. وذلك بتوجيه من سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومتابعة من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي.