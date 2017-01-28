 فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يشارك بمهرجان ربيع الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

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فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يشارك بمهرجان ربيع الطائف

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يشارك بمهرجان ربيع الطائف
المناطق_عادل الزهراني

دشن  مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف الاستاذ حسين العبادي وبرعاية من سعادة محافظ الطائف جناح فرع الوزارة المشارك  بمهرجان ربيع الطائف  والمقام  بحديقة الملك فيصل  وقد شاركت فروع الوزارة والأسر الضمانية باجنحة ضمن المعارض  اشتملت على عدة أركان  تعريفيه لكافة الفروع بالمحافظه تخللها برامج تعريفية لجميع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما تم تخصيص ركن لخدمة تحديث بيانات المستفيدين .

إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعيات التي تشرف عليها الوزارة.. كما أشرف مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمحافظة الطائف على التنسيق مع الأسر الضمانية وتسهيل كافة الاحتياجات لتمكينهم من المشاركة بتسويق منتجاتهم خلال هذا البرنامج الذي سيستمر لمدة أسبوعين .
وتأتي هذه  المشاركة بناءا على توجيهات سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله العليان تيسير الأسر الضمانية بفعاليات الربيع بمحافظة الطائف.

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