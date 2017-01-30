بريطانيا.. مليون توقيع على عريضة لمنع “ترامب” من زيارة لندن

حققت عريضة إلكترونية في بريطانيا، نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بعد توقيعها من قبل حوالي مليون شخص للمطالبة بمنع دونالد ترامب من زيارة بريطانيا.

وكان نشطاء بريطانيون أطلقوا قبل زيارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى واشنطن، عريضة إلكترونية للمطالبة بإلغاء الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي الجديد إلى بلادهم، ومقابلة الملكة اليزابيث الثانية، منتصف العام الحالي.

لكن الإقبال على توقيع العريضة ارتفع بشكل كبير بعد الإجراءات التي اتخذها ترامب، لمنع دخول مواطني 7 دول مسلمة بدعوى مكافحة الإرهاب، وتجميد قانون استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة.

ويفرض القانون البريطاني على البرلمان مناقشة موضوع أي عريضة يتجاوز عدد المؤيدين لها حاجز 100 ألف توقيع.